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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı - İSTANBUL Video

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı - İSTANBUL Video

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eve gelişi - Bakan Gül'ün Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın ailesi ile sohbeti - İftar sofrasından detaylar İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi. İftara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak da katıldı.

Şehit Misyon Teröristler 

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