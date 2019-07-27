Adalet Bakanı Gül, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu - GAZİANTEP
- Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın ailesine taziye ziyareti - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün taziye evine gelişi - Bakan Gül'ün Şehit ailesine Kur'an ve Bayrak takdimi - Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılışı GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın Gaziantep 'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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