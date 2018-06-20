Adalet Bakanı Gül, Sanko Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - GAZİANTEP
- Mezuniyet törenine katılan öğrenciler - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi - Bakan Gül'ün konuşması - Gül'ün mezuniyet belgesinin vermesiBakan Gül, Sanko Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bizim için en önemli alanlardan biri de eğitime verilen destektir. 2018 yılında eğitime 134 milyar 700 milyon kaynak aktarıyoruz. Bu bizim eğitime vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Elbette bunu daha da arttıracağız. Çünkü eğitimli yetişmiş bireyler Türkiye'yi daha da şahlandıracaktır."GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim için en önemli alanlardan biri de eğitime verilen destektir. 2018 yılında eğitime 134 milyar 700 milyon kaynak aktarıyoruz. Bu bizim eğitime vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Elbette bunu daha da arttıracağız. Çünkü eğitimli yetişmiş bireyler Türkiye'yi daha da şahlandıracaktır." dedi. Gül, Şehitkamil Kültür Ve Kongre Merkezinde Sanko Üniversitesinin 2017 - 2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde yaptığı konuşmada, iktidarları boyunca gençlerin önünü açtıklarını söyledi.
Ülkenin en büyük servetinin gençler olduğuna dikkat çeken Gül, "Her ülkenin bir takım doğal kaynağı var. Ama yetişmiş bir insan kadar, memlekete aşık bir insan kadar değerli hiçbir şey yoktur. İşte o da Türkiye'de, gençlerimizde var. Bununla ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu. Türkiye'nin insan kaynağı çok büyük olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:"Bizim için en önemli alanlardan biri de eğitime verilen destektir. 2018 yılında eğitime 134 milyar 700 milyon kaynak aktarıyoruz. Bu bizim eğitime vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Elbette bunu daha da arttıracağız. Çünkü eğitimli yetişmiş bireyler Türkiye'yi daha da şahlandıracaktır. İnşallah Türkiye'nin geleceği bugünden daha iyi olacak. Ciddi mesafeler aldık. Hedefimizi artırarak, çıtamızı yükselttik."Hükümet olarak yüksek teknolojiyi gündemlerine aldıklarına değinen Gül, pilot il olarak Gaziantep 'in seçildiği müjdesini verdi.Üniversitelerin, sanayi ve endüstri ile ilişkisinin çok önemli olduğunu belirten Gül, "İlkler çok önemlidir İnşallah bu arkadaşlarımız da üniversitenin gelişmesine katkı sağlayacaklardır. İrfan, ariflik tecrübeyle beraber diplomayla oluyor. Hem irfanımızı hem eğitimizi beraber alacağız. Aileleri tebrik ediyor, hocalaırmıza teşekkür ederek hepinize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu. Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da ilk mezunları vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çok gururlu olduğun söyledi.
Babasıyla yaşadığı anıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Konukoğlu, sağlık bilimleri fakültesinden mezun olan öğrencilerden merhametli ve güler yüzlü olmalarını istedi.