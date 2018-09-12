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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'Reyhanlı saldırısının faili olarak aranan firari şahıs Türkiye'ye getirildi. Başarılı bir operasyon olmuştur' Haberi
Gül'ün açıklamaları
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( KONYA ) Adalet Bakanı Gül: "Reyhanlı saldırısının faili olarak aranan firari şahıs Türkiye'ye getirildi.
Başarılı bir operasyon olmuştur" KONYA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ile ilgili açıklama yaptı.