Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür' - ANKARA

Adalet Bakanı Gül: 'Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür' - ANKARA

Adalet Bakanı Gül: "Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bakanlıkta görev yapan kadınlara karanfil ve hediye vermesi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması - Toplu fotoğraf çekimi"Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta görev yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Adalet Bakanı Gül: - "Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyoruz. Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür" - "Kadına yönelik nefret dilinin, cinsel istismarın, şiddetin kabulü asla mümkün değil. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz, yaklaşımımız bu yönde"ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyoruz. Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür." dedi.
Adalet Bakanı Gül, Bakanlıkta görev yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın çalışanların ofislerini tek tek ziyaret ederek onlara karanfil ve hediyeler veren Gül, Bakanlık binasının girişinde kadın çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.8 Mart dolayısıyla tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Gül, "Dünya Kadınlar Günü, bir gün için değil; her zaman kutlanması, her zaman bu bilincin artarak devam etmesi gerekir. Kadınların hem sosyal hem de kamusal alanda, hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına ya da herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan eşit bir şekilde toplumun her kesiminde yer almasını sağlamalıyız." dedi.
Kadın hakları yönünde önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Gül, toplumun her kesiminin bu konuya duyarlı olmasıyla sorunların en aza ineceğine işaret etti.Gül, "Kadına yönelik nefret dilinin, cinsel istismarın, şiddetin kabulü asla mümkün değil. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz, yaklaşımımız bu yönde. Yargı da çok özel bir gayret göstererek, bu hususta her zaman mağdurun, haksızlığa uğrayan, şiddete uğrayan kadının yanında olmuştur. Elbette sadece yargıda değil toplumun her kesiminde bu konuda özel bir duyarlılığa ihtiyaç vardır." diye konuştu.
Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle tamamladı:"Kadına verilen haklar, bir lütuf değildir. Kadın birey olduğu için bu haklara doğuştan sahiptir. Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyoruz. Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür. Kadın toplumun eşit ve güçlü bir bireyi olarak toplumun her alanına katılım sağlayan, toplumun en önemli değerlerindendir. Şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı ve kadının daha da güçlü olduğu toplumun her kesiminde milat olmasını temenni ediyorum."

Cinsel İstismar Kamusal Alan Çekim Bakanlık Doğuş 

İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı