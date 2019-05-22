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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, iftar çadırında gençlerle iftarını açtı - ANKARA

Adalet Bakanı Gül, iftar çadırında gençlerle iftarını açtı - ANKARA

- "Geleneksel Gençlik İftar Çadırı" - Adalet Bakanı Abduulhamit Gül'ün yemek dağıtması - Bakan Gül'ün gençlerle sohbeti - Bakan Gül'ün konuşması - Bakan Gül'ün gençlerle toplu fotoğraf çekimi Bakan Gül gençlerle iftarda bir araya geldi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından çadırda düzenlenen iftara katıldı, sıraya giren gençlere yemek dağıttıANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca düzenlenen "Geleneksel Gençlik İftar Çadırı" programına katıldı.
Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Beşevler'de kurulan çadırda verilen iftarda gençlerle bir araya geldi.İftar saatinin yaklaşmasıyla çadırın kurulduğu alana gelerek sıraya girenlere yemek dağıtan Gül, daha sonra da kendisi sıraya girerek yemeğini aldı.Gül, iftar çadırında ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla orucunu açtı.Daha sonra konuşma yapan Gül, gençliğin ve öğrenciliğin önemine değindi. Adalet Bakanı Gül, gençlere, "Bu duygular gerçekten asla 'Bir daha geri gelsin.' deseniz bile yaşayamayacağımız güzel duygular. Öğrenciliğin keyfini çıkarın." dedi.
Gül, iftar programının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ile çok sayıda üniversiteli genç katıldı.

Hatıra Fotoğrafı Çekim İftar Çadırı 

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