Adalet Bakanı Gül: 'Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısı içinde yeri yoktur' - ANKARA
Adalet Bakanı Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısı içinde yeri yoktur" - ANKARA - Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."
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