Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ, yargıyı araçsallaştırdı toplumun adalet duygusunu zayıflattı' - ANKARA Haberi
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ, yargıyı araçsallaştırdı toplumun adalet duygusunu zayıflattı" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım