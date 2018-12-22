Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti - TRABZON

Adalet Bakanı Gül, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti - TRABZON

- Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarı - Dua edilmesi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ailenin görüşmesi - detay görüntülerAdalet Bakanı Gül, Trabzon 'da - Bakan Abdulhamit Gül, Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ettiTRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon 'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.Bülbül'ün ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Gül, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe ve ağabeyi Çağlar Bülbül'e taziye dileklerini iletti.Kabir ziyareti sırasında Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bırakan Gül, anne Ayşe Bülbül'e, "Hepimiz sizin evladınızız ve her zaman emrinizdeyiz." dedi.
Gül, daha sonra Bülbül'ün aynı mahalledeki evini de ziyaret etti.Ziyaretlerde Bakan Gül'e, Vali İsmail Ustaoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Şehit General Abrin Terör Örgütü Irak 

İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı