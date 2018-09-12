Adalet Bakanı Gül’den Yusuf Nazik açıklaması

-ziyaretler

-detaylar



( KONYA -TOPLU)- Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:- “Failler hak ettikleri cezayı elbette alacaktır” KONYA



- Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan ve MİT tarafından Suriye’de yakalanan Yusuf Nazik ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Failler hak ettikleri cezayı elbette alacaktır" dedi.

MİT, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, Suriye'nin Lazkiye kentinde tespit etti. Uzun süren bir çalışmayla takibe alınan terörist Yusuf Nazik, Lazkiye şehir merkezinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Nazik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteğiyle güvenli yollardan Türkiye'ye getirildi ve sorguya alındı. Bölge İdare Mahkemesinin açılışı için Konya’ya gelen ve çeşitli programlara katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, failin yakalanmasıyla ilgili Konya Valiliği ziyareti çıkışında açıklama yaptı. Bakan Gül operasyonun başarılı olduğunu söyleyerek, “Reyhanlı saldırısıyla ilgili MİT Başkanlığının çok başarılı bir operasyonuyla Reyhanlı saldırısının faili olan firari şahıs yakalandı ve Türkiye’ye getirildi.

Yargı organlarına teslime edildi. Reyhanlı saldırısı canımızı yakan ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Onun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. İsmi geçen Yusuf Nazik ile ilgili de Ankara’da 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde ayırma kararı vermişti ve 2018/352 esas sayılı dosyada görülmesine yönelik bir karar vardı. Ankara’da ağır ceza mahkemesinde devam edecektir ve failler hak ettikleri cezayı elbette alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur” dedi.

Adalet Bakanı Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

