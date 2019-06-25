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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi

Bakan Gül'ün açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Perspektif Yargı Reformu Takvim 


- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Genel merkezinde bir sunum yaptı. Toplantı sonrasında bir açıklama yapar Bakan Gül, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı yargı reformu. Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren adalet, erişilebilir adalet. Daha fazla hukukun üstün olduğu, egemen olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konuyla ilgili hazırlıklar sunuldu. Süreç de zaten katılımcı bir süreç ile hazırlanmıştı. İlgili arkadaşlar takvim sürecini belirleyecektir ama yakın zamanda 1. Yargı Paketi gündeme gelecektir ortak katılımla. Şimdi daha fazla hukuk, daha fazla hukukun üstünlüğü, demokrasi zamanı” ifadelerini kullandı.
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