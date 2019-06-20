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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: '(Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur' - ANKARA Haberi

Adalet Bakanı Gül: '(Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur' - ANKARA Haberi

Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur."Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"

Anayasa Darbe Girişimi Basın Mensupları 

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