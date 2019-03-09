Adalet Bakanı Gül: “Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep'e dayayan bir partiyiz” – GAZİANTEP Haberi
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün konuşması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapmasından görüntüler - Adalet Bakanı Gül: - “Biz sırtımızı terör örgütlerine değil, Gaziantep 'e dayayan bir partiyiz”GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım