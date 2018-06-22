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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur' - GAZİANTEP Haberi

Adalet Bakanı Gül: 'Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur' - GAZİANTEP Haberi

Adalet Bakanı Gül: "Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur" - GAZİANTEP - Adalet bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması"Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bugüne kadar Anadolu Ajansı sandıktan çıkan tüm sonuçları aboneleriyle paylaştı, herkes istifade etti.
Dolayısıyla bu bir anlamda habercilikle ilgili seçim gününde verilecek bir hizmetin ön bir lansmanı olarak ifade edildi" - "Buradan manipülasyon yaparak Anadolu Ajansı'nı yıpratmaya çalışmak da büyük bir haksızlık olur ve bu konuda da Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur"GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, "Bugüne kadar Anadolu Ajansı sandıktan çıkan tüm sonuçları aboneleriyle paylaştı, herkes istifade etti.
Dolayısıyla bu bir anlamda habercilikle ilgili seçim gününde verilecek bir hizmetin ön bir lansmanı olarak ifade edildi." dedi.
Gül, seçim çalışmalarını yürütmek üzere bulunduğu Gaziantep 'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmenlerin vereceği oyların sandık kurullarında tüm siyasi partilerin temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda sayılacağını anımsattı.Seçim günü sayım döküm cetveli tutanağının tutulacağını ve o tutanakların da siyasi parti temsilcilerine verileceğini aktaran Gül, şöyle konuştu:"O veriler girilecek. Anadolu Ajansı da sandık başından aldığı bu rakamları paylaşacaktır. Anadolu Ajansı da açıklama yaptı 'Bir test olarak sistemde abonelerine ulaşabiliyor mu diye bir test yaptığını' söyledi.

Bugüne kadar da Anadolu Ajansı sandıktan çıkan tüm sonuçları aboneleri ile paylaştı, herkes istifade etti.
Dolayısıyla bu bir anlamda habercilikle ilgili seçim gününde verilecek bir hizmetin ön bir lansmanı olarak ifade edildi."Bakan Gül, seçimi sandıktan çıkacak sonuçların belirleyeceğini ve buna da milletin karar vereceğini vurgulayarak, "Dolayısıyla buradan manipülasyon yaparak Anadolu Ajansı'nı yıpratmaya çalışmak da büyük bir haksızlık olur ve bu konuda da Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur. Yine her seçime olduğu gibi bu seçimde de abonelerine ve kamuoyuna aldığı bilgileri paylaşmış olacak." diye konuştu.

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