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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'Ana hedefimiz 'herkese güven veren bir adaletin tesisidir' - TBMM

Adalet Bakanı Gül: 'Ana hedefimiz 'herkese güven veren bir adaletin tesisidir' - TBMM

Adalet Bakanı Gül: "Ana hedefimiz 'herkese güven veren bir adaletin tesisidir" - TBMM - Plan ve Bütçe Komisyonu - Komisyon üyelerinden detaylar - Adalet Bakanı Gül'ün üyelerle selamlaşması TBMM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, bakanlığı ile yüksek yargı kurumlarının 2019 yılı bütçesini sundu. (3)"Ana hedefimiz hangi etnik, hangi bölge, sosyal statü, yaşam tarzı ne olursa olsun, insana insan olduğu için değer veren ve 'herkese güven veren bir adalet'in tesisidir"

Misyon Yüksek Yargı 

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