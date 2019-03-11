Adalet Bakanı Gül: 'Adalet ve doğruluk dairesi içerisinde kalan her şeyin yanındayız' - ANKARA
Adalet Bakanı Gül: "Adalet ve doğruluk dairesi içerisinde kalan her şeyin yanındayız" - ANKARA - Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Adalet Bakanı Gül: "Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir"
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