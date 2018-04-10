Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ' Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ' Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur'

Gül soru cevap

( ANKARA ) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Çocuk istismarı) Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur"- "Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler oluyor, bunlar kadına yönelik şiddeti tetikleyen unsurlar, parayla çocuğu görmesine yönelik düzenlemeler, aile içi şiddete neden oluyordu. Bunları düzeltecek çalışma yaptık" ANKARA

12 Yaş Sınırı Müebbet Hapis Aile İçi Şiddet Yaş Sınırı Cinsel İstismar 


- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur" dedi.
Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, boşanan çiftlerin çocuklarla ilgili düzenlemeye yönelik soruya, "Çocukların teslimi konusunda aileler mağduriyet aşıyorlardı. İcrada bir mal gibi çocuğun teslimi gündeme geliyordu, biz bunu çocuk olarak en kutsal varlık olarak bu nitelikten arındırılmasını ve icraya konu edilmeyecek şekilde, en azından baba veya anne çocuğu görürken bir harç ödüyor. Bu yaklaşımdan vazgeçilmesine dönük bir düzenleme getirdik, bunu Bakanlar Kurulunda değerlendirdik. Çocuğu gerçekten insani ve çocuğun onuruna, üstün yararına uygun şekilde teslimi hususunda çalışma yapacağız. Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler oluyor, bunlar kadına yönelik şiddeti tetikleyen unsurlar, parayla çocuğu görmesine yönelik düzenlemeler, aile içi şiddete neden oluyordu. Bunları düzeltecek çalışma yaptık. Hem icradan değil, mümkünse başka alternatif yollardan ve harç ödenmeyecek şekilde kendi çocuğunu görebilecek şekilde bir düzenleme için çalıştık. Buna rağmen göstermeyince velayetin değiştirilmesi, geçici hapis gibi bir takım düzenlemeler getirildi" ifadelerini kullandı. Gül, kanun tasarısının kısa sürede Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacağını belirtti.
Mağdur hakları da düzenlemede ilk defa geçeceğini söyleyen Gül, "Mağdurların korunması, suçtan zarar görenlerin devletin yanında olduğunu gösterme yönelik bir takım düzenlemeler var. Saldırgan sanık cezaevinden çıkarken mağdura haber verilmesi gibi, mağdurun kendi yerleşim yerini, okulunu değiştirmesi ne yönelik iyileştirmeler gibi. gerekten insani, insana yönelik düzenlemeyi tartıştık" şeklinde konuştu.
Çocuk istismarı kanun tasarısında 12 yaş sınırının getirilmesine yönelik eleştirilere de cevap veren Gül, "18 yaş ve altına yönelik düzenlemeler var. Ana kapsamı çocuklara yönelik cinsel istismardı. 18 yıl, 30 yıldan itibaren suçların 40 yıla çıkartıldığı, ilk defa cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili müebbet hapis cezası getiriliyor. Bu anlamda çok önemli düzenlemeler getirildi.
Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Partisinin TBMM Grup Toplantısına Katılarak Konuşma YaptıErdoğan, Partisinin TBMM Grup Toplantısına Katılarak Konuşma Yaptı
AK Parti Siirt 6. Olağan İl KongresiAK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı