

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur" dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, boşanan çiftlerin çocuklarla ilgili düzenlemeye yönelik soruya, "Çocukların teslimi konusunda aileler mağduriyet aşıyorlardı. İcrada bir mal gibi çocuğun teslimi gündeme geliyordu, biz bunu çocuk olarak en kutsal varlık olarak bu nitelikten arındırılmasını ve icraya konu edilmeyecek şekilde, en azından baba veya anne çocuğu görürken bir harç ödüyor. Bu yaklaşımdan vazgeçilmesine dönük bir düzenleme getirdik, bunu Bakanlar Kurulunda değerlendirdik. Çocuğu gerçekten insani ve çocuğun onuruna, üstün yararına uygun şekilde teslimi hususunda çalışma yapacağız. Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler oluyor, bunlar kadına yönelik şiddeti tetikleyen unsurlar, parayla çocuğu görmesine yönelik düzenlemeler, aile içi şiddete neden oluyordu. Bunları düzeltecek çalışma yaptık. Hem icradan değil, mümkünse başka alternatif yollardan ve harç ödenmeyecek şekilde kendi çocuğunu görebilecek şekilde bir düzenleme için çalıştık. Buna rağmen göstermeyince velayetin değiştirilmesi, geçici hapis gibi bir takım düzenlemeler getirildi" ifadelerini kullandı. Gül, kanun tasarısının kısa sürede Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacağını belirtti.

Mağdur hakları da düzenlemede ilk defa geçeceğini söyleyen Gül, "Mağdurların korunması, suçtan zarar görenlerin devletin yanında olduğunu gösterme yönelik bir takım düzenlemeler var. Saldırgan sanık cezaevinden çıkarken mağdura haber verilmesi gibi, mağdurun kendi yerleşim yerini, okulunu değiştirmesi ne yönelik iyileştirmeler gibi. gerekten insani, insana yönelik düzenlemeyi tartıştık" şeklinde konuştu.

Çocuk istismarı kanun tasarısında 12 yaş sınırının getirilmesine yönelik eleştirilere de cevap veren Gül, "18 yaş ve altına yönelik düzenlemeler var. Ana kapsamı çocuklara yönelik cinsel istismardı. 18 yıl, 30 yıldan itibaren suçların 40 yıla çıkartıldığı, ilk defa cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili müebbet hapis cezası getiriliyor. Bu anlamda çok önemli düzenlemeler getirildi.

Umuyorum caydırıcılığı itibariyle hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek, istismarları önleyici bir tasarı olur" dedi.



