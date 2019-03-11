- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Millet İttifakı FETÖ’nün şişirdiği balondur”

-- Bakan Gül'ün konuşması

-- Detaylar



( ARTVİN ) ARTVİN



- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Millet İttifakı’nın FETÖ’nün şişirdiği bir balon olduğunu söyledi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, partisinin Artvin'in Borçka ilçesindeki seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Borçka AK Parti Beldiye Başkan adayı Aslan Atan, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç katıldı.

Açılış programında bir konuşma yapan Bakan Gül, “Biz ülkeyi Borçka’yı büyütelim diye uğraşırken karşı taraf Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye siyaset yapıyor. Böyle bir siyaset olur mu? Sen siyasi bir parti isen vaadini söylersin. Türkiye’ye dair ne projen var. AK Parti gitsin anlayışı ile siyaset yapılmaz. Bu siyasete millet prim vermez. Millet ittifakı FETÖ’nün şişirdiği balondur ipini de kandilin tuttuğu bir balondur. Bu balon ittifakını 31 Mart’ta inşallah Borçka sandığa gömecek. Balon ittifakının balonunu Borçka söndürecek, patlatacak inşallah. Artvin patlatacak, Türkiye patlatacak” dedi.

Gül yaptığı konuşma sonrası seçim bürosunun açılışını yaparak, Artvin’e hareket etti. (AG-OK-

