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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Seçim Güvenliği' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Seçim Güvenliği' açıklaması

Gül'ün açıklamaları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Türkiye Milletvekili Basın Mensupları 


- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep Hasan Celal Güzel İlkokulunda oyunu kullandı. Adalet Bakanı ve Gaziantep 1. Sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül eşi ve çocuklarıyla beraber Hasan Celal Güzel İlkokulunda oyunu kullandı. Bakan Gül çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, demokrasi vurgusu yaptı. Seçimin türkiye için hayırlı olmasını dileyen Bakan Gül, “Oyumuzu verdik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Demokrasinin vazgeçilmezi sandıktır. Herkes projelerini vaatlerini söyledi.

Artık söz milletindir. Sandıklar açılınca milli irade neyse herkesin saygı duyacağı demokrasinin güçlü olacağı bir dönem olacak. Ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olsun. Şuanda vatandaşlar oyunu kullanıyor herhangi bir sıkıntı yok. Sandık güvenliği sağlanmış durumdadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla oyunu kullanıyor” diye konuştu.

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