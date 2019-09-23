ABD'li Müslüman toplum temsilcilerinden Erdoğan'a övgü - NEW YORK Video
- İmam Siraj Wahhaj'ın konuşması - Meclis - i Şura Başkanı Abdel Hafid Cemil'in konuşması - Amerika Müslüman Organizasyonlar Konseyi Başkanı Usame Cemal'in konuşmasıNEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi.
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