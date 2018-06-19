Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor - İSTANBUL Haberi

ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor - İSTANBUL Haberi

- Oyları taşıyan uçağın aprona gelişi - Oyların taşınması - Oyların yer aldığı çuvallardan detaylarABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'nin New York kentinde kullanılan oylar, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul 'a ulaştırıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye getirilmeye başlandı.İlk olarak, ABD'nin New York kentinde kullanılan oylar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra 13 kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Uçak, Atatürk Havalimanı'na saat 12.00'de indi. Oyların bulunduğu 25 mühürlü çuval, yetkililer tarafından uçaktan alınarak, apronda bekleyen araca konuldu.Oylar, görevliler nezaretinde havalimanında bulunan yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Oyların daha sonra Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderileceği öğrenildi.

Yurt Dışı Siyasi Parti Apron Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı