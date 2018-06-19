ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor - İSTANBUL
- Oyları taşıyan uçağın aprona gelişi - Oyların taşınması - Oyların yer aldığı çuvallardan detaylarABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'nin New York kentinde kullanılan oylar, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul 'a ulaştırıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye getirilmeye başlandı.İlk olarak, ABD'nin New York kentinde kullanılan oylar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra 13 kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Uçak, Atatürk Havalimanı'na saat 12.00'de indi. Oyların bulunduğu 25 mühürlü çuval, yetkililer tarafından uçaktan alınarak, apronda bekleyen araca konuldu.Oylar, görevliler nezaretinde havalimanında bulunan yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Oyların daha sonra Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderileceği öğrenildi.