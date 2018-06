AB Türkiye Delegasyonu 'Her Şey Çok Gerçek' sergisi

-Sergi açılışı



- AB Türkiye Delegasyonu tarafından "Her Şey Çok Gerçek" isimli sergi açılışı gerçekleştirildi.

Delegasyon Başkanı Christian Berger, "Türk sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz. Klinikler ve 2 ayrı hastane sağlanacak" dedi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger CerModern Sergi Salonu'nda AB Türkiye Delegasyonu tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle düzenlenen serginin açılışına katıldı.

"Her Şey Çok Gerçek" isimli sergide, Türkiye'deki mültecilerin sosyal uyumunu konu alan ilham verici 10 hikaye yer aldığı fotoğraf yer aldı. Sergide fotoğrafları yer alan Suriyeli mülteciler de davetli olarak yer aldı. Serginin açılışında Hatay'dan Suriyeli Çocuklar Korosu bir konser verdi. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Berger, öncelikle konser performansından dolayı çocukları tebrik etti. Dünyada 65 milyondan fazla mülteci bulunduğunu anımsatan Berger, özellikle Suriye'den kaçan ve Türkiye'ye sığınan mültecilere AB desteği olduğunu ifade etti.

Berger, "Türkiye bu insanlara kollarını açtı ve yardımcı olmak için büyük bir caba sarfetti. Bu akşamki performanslarından dolayı tüm çocuklara teşekkür etmek istiyorum. Sergiyi gezdiğinizde insanların ayakları üzerinde durduğunu ve topluma katkı vermeye başladığını göreceksiniz. Biz aslında bu sergide Türkiye'de yaşayan 10 Suriyelinin hikayesini yansıtmaya çalıştık ve bugün bizimle oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşayan mülteciler için 200 fazla okul inşaa edileceğini, dil eğitimi sağlanacağını dile getiren Berger, "Çalıştığımız bir başka önemli alan sağlık, Türk sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz. Klinikler ve 2 ayrı hastane sağlanacak. Bu kapsamda 72 ayrı projemiz var" bilgisini verdi. Açılışta ayrıca Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı Gülsüm Akbulut da yer aldı.