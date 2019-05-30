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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: “Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: “Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Hafta Sonu Alışveriş Basın Toplantısı Aday Ülkeler Basın Mensupları 


- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, AK Parti’yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına konuşan Berger, “Sürekli gerçekleştirmekte olduğumuz istişare görüşmelerimizden bir kaçını daha gerçekleştirdik. Siyasi partilerle birlikte. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin içişlerinden, dışişlerine kadar birlikte hareket ettikleri çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
“Türkiye’nin yakın pozisyonunu korumak isteriz” Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin basın toplantısına atıfta bulunan Berger, “Bildiğiniz gibi geçen hafta sonu Pazar günü, Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlandı. Bunun ardından Avrupa komisyonu aday ülkelere ilişkin yıllık raporunu açıkladı.
Türkiye’de bu aday ülkeler arasında yer alıyor. Bugün öğleden sonra Mogherini’nin yapmış olduğu basın toplantısında dile getirdiği hususu tekrarlamak isterim; ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yakın olan bir ülke pozisyonun korumasını istemişti, bunun Türkiye’nin menfaatlerine olduğu görüşündeyiz. Güçlü bir aday ülke olarak Türkiye’yi görmek istiyoruz. Hem stratejik ve hem ekonomik anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz”şeklinde konuştu.

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