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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

Berger konuşma

Mülteci Basın Özgürlüğü Darbe Girişimi İfade Özgürlüğü Parlamento 

-Bozkurt konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Parlamento Muhabirleri Derneği'ni TBMM'de ziyaret etti. Berger, basın özgürlüğünün demokrasi için önemine işaret ederek, basın ile birlikte projeler düzenlediklerini belirtti.
Berger, "basın akademisi, ve diğeri ise mültecilerle ilgili. gazetecilerin haber dilinde kullandıkları dil çok önemli. Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevi çok önemli. Onların bu görevleri icra ederken, ülkenin onlar için gerekli ortamı sağlamaları gerekiyor, aynı şekilde gazetecilerin bu sorumluluğun bilincinde olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt, 1964 yılında kurulduğunu söyleyerek, temek görevlerinin parlamento muhabirleri haklarını korumak ve aralarındaki dayanışmayı sağlamak olduğunu ifade etti.
Bozkurt, "Parlamento Muhabirleri Derneği 1980 darbesine karşı bildiri yayınladı ve 12 Eylül Anayasasının basın ve ifade özgürlüğüne karşı maddelerine karşı bildiri yayınladı. basın ve ifade özgürlüğünün yaşama geçebilmesi amacıyla en geniş anlamda 12 Eylül Anayasasının ilgili maddesinin düzenlenmesini istedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye darbe girişimi ile karşı karlıya kaldı. Bizler o gece de buradaydık, Parlamento Muhabirleri kamuoyunun bilgilendirilmesi adına bombaların altında görev yaptık. Hemen o gece olayın rengi belli olmadan demokratik tepkimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.
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