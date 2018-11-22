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( ANKARA -2) AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik" ANKARA



- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB heyeti ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

