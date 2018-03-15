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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
AB Bakanı Çelik: 'AP'nin altına imza attığı en vizyonsuz karar'

AB Bakanı Çelik: 'AP'nin altına imza attığı en vizyonsuz karar'

Bakan Ömer Çelik konuşması

( ANKARA ) AB Bakanı Çelik:(Suriye'ye ilişkin tasarı) "AP'nin altına imza attığı en vizyonsuz karar" ANKARA

Sivil Ölüm Çatışma Basın Toplantısı Müzakere Terör Örgütü 


- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunda oylanan Suriye'ye ilişkin tasarı için, "AP gibi bir kurumun, Suriye'deki olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzağa düştüğünü gösteren bir karar oldu. AP'nin son yıllarda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu" dedi.
Avrupa Parlamentosu (AP) bugün Strazburg'da, Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan ve Suriye'ye ilişkin genel bir karar tasarısını oyladı. Karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından hazırlanan tasarıda Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki oluşturduğu savunuldu. Tasarıda Afrin de dahil olmak üzere Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi talep edildi. Kararın AP'de oylanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP gibi bir kurumun, Suriye'deki olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzağa düştüğünü gösteren bir karar oldu" diyen Çelik, kararı dikkatle okuduklarını belirtti.
Çelik, "Avrupa Parlamentosu'nun son yıllarda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu. Türkiye'nin Astana, Soçi ve Cenevre sürecinde oynadığı rol, buradaki istikrar için ne kadar gayret ettiğini gösteriyor. Çatışmaları kimin ürettiği ve kimin seyirci kaldığı herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliğine adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırılar yapılırken, çatışmaya çatışma eklemek gibi bir yaklaşımla o cümlelerin ele alınması AP'nin bu konudaki ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor" şeklinde konuştu.
"Siviller konusunda çifte standart sergileniyor" Sivillere yönelik endişe duyulduğu ve sivil kaybı yaşandığının iddia edildiği tasarıya ilişkin AP'nin siviller konusunda çifte standartlı bir yaklaşım sergilediğini kaydeden Çelik, "3 buçuk milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak esasında sivillere en çok sahip çıkan ve bu konuda hassas olan ülkenin Türkiye olduğunu iyi anlamaları gerekir. PYD/YPG terör örgütü sivilleri öldürüyor, çocukları kendisi için askere alıyor, etnik grupların topraklarından uzaklaşmasını sağlayan bir takım faaliyetlere imza atıyor, bunları hiç kınamadan soyut ve afaki şekilde sivil ölümlerinden bahsetmesi kabul edilemez, yalan yanlış bir haber" diye belirtti.
"Bu açık ve net bir şekilde AP tarafından terör örgütünün dilinin kullanılmasıdır" Tasarıda yer alan, Türkiye'nin BM listesindeki terörist örgütlerin yenilgiye uğratılmasına odaklanması yönündeki çağrıya da değinen Çelik, "Avrupa Parlamentosu, Türkiye PKK saldırısına uğradıktan 15-20 yıl sonra PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etti. Şimdi biz kendisinin YPG/PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmesi için 15 yıl boyunca bu saldırılara tahammül gösterecek değiliz. Biz zaten sahada da DEAŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veriyoruz. Etiketi ne olursa olsun PYD/YPG bir terör örgütüdür ve PKK ile eşittir. Raporda "Türkiye'nin Kürt kuvvetlerinin olduğu bölgeye müdahalesi" ifadesi var, bu açık ve net bir şekilde AP tarafından terör örgütünün dilinin kullanılmasıdır. Aynı zamanda Suriye'deki Kürtlere yönelik de bir aşağılama çabasıdır, bu ifadeyi kınıyoruz. Çağrının ahlaki, siyasi veya sahadaki gerçekliklerle hiçbir ilgisi yok. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için terör örgütüyle mücadele etmektedir. Biz bu çağrının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz. Terörle mücadele konusunda bu terör örgütü bertaraf edilene kadar bu operasyon devam edecektir" diye konuştu.

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