Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Naci Ağbal - ANKARA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Naci Ağbal - ANKARA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Naci Ağbal - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın oylamaya katılmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ağbal, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Ağbal, "haber" kategorisindeki tercihini Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" adlı fotoğrafından yana kullandı."Yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" isimli fotoğrafını tercih eden Ağbal, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.

Muhabir Gori 

İlgili Foto Galeriler
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Erdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına KatıldıErdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına Katıldı
Erdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine KatıldıErdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı