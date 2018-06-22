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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
9 bin 77 öğrenciye devamsızlık müjdesi - SİVAS

9 bin 77 öğrenciye devamsızlık müjdesi - SİVAS

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğrencilere devamsızlık müjdesi - Bakan İsmet Yılmaz'ın açıklamalarıSİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu bildirdi.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devamsızlıktan kalan son sınıf öğrencilerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerimizden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarısız sayılıyordu. Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açılmamaları sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bild Muhabir Devamsızlık Öğrenciler Ortaöğretim 

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