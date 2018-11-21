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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
86’lık delikanlı siyasete soyundu

86’lık delikanlı siyasete soyundu

Beldenin tabelası yaşlı adayı

Belediye Başkanlığı Devlet Memurluğu Memur 

-Beldeden genel görüntü
-Belediyenin dış görüntüsü
-Aday ile röp
-Adayın vatandaşlarla sohbeti ve vatandaşlarla röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - 86 yaşındaki belediye başkan aday adayı Hacı Ali Şeker: - “Yaşadığım müddetçe yaşım sorun olmaz, 15 yaşında gibiyim” ADIYAMAN

- 86 yaşında belde belediye başkanlığına aday adayı olan Hacı Ali Şeker, kendini 15 yaşındaki gibi dinç hissettiğini belirterek, “Yaşadığım sürece yaşım sorun olmaz” dedi.
Hacı Ali Şeker, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi belediye başkan aday adaylığı için AK Parti’ye başvuruda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği tarihi hatırlayan 86 yaşındaki Hacı Ali Şeker’in 4 çocuğundan 2’sinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 1990 yılında devlet memurluğundan emekli olan Şeker’in bu kararı beldede şaşkınlıkla karşılandı. Aday adaylığı müracaatının ardından beldede vatandaşlarla bir araya gelen ve onlardan destek isteyen Hacı Ali Şeker, hizmet için bu göreve aday olduğunu söyledi.

“Yaşadığım sürece yaşım sorun olmaz” Hacı Ali Şeker, “Ben memleketim için bu göreve talibim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Etiketim, şahsiyetim zaten var. Sadece beldeme hizmet etmek için adayım. Bir günüm de kalsa beldeme hizmet etmek istiyorum” dedi.
Yaşının sorun olup olmayacağı sorusuna ise Şeker, “Yaşadığım müddetçe yaşım sorun olmaz. 15 yaşındaki gibiyim, kendimi genç hissediyorum” ifadelerini kullandı. Aday gösterilerek seçilmesi halinde beldeye büyük hizmetler yapacağını aktaran Şeker, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü başta olmak üzere tarihteki birçok olayı hatırladığını dile getirdi. Belde halkı ise Hacı Ali Şeker’in aday adayı olmasına şaşırdıklarını aktararak, başarılar diledi.
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