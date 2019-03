65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı İzle

-KILIÇ İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Nevşehir tarihinin ilk kadın Belediye Başkan adayı oldu- MHP Belediye Başkan adayı Kılıç: “Güçlü kadın, güçlü aile diyoruz” NEVŞEHİR



- Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmasının ardından geçen 65 yıllık süre içerisinde Nevşehir’in tek kadın adayı olan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç sorunları kadınlarımız ile birlikte çözeceğiz dedi.

20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir’de bugüne kadar 28 belediye başkanı görev yaptı. 65 yıl önce il olan Nevşehir’de 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 29.Belediye Başkanı seçilecekken MHP’nin ve Nevşehir’in Nevşehir’de ki ilk kadın belediye başkan adayı olan Prof. Dr. Filiz Kılıç Nevşehir’in 29. belediye başkanı olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Kılıç yaptığı açıklamada başta kadınlarımız olmak üzere halkımızın da teveccüh göstermesi halinde halkımıza hizmet etmeye talibim dedi.

Kılıç, “Tüm Nevşehirli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrasında belediye başkanı olduğumuzda kadınlarımızla birlikte çok daha güzel projelere imza atacağız. Şehrimizin sıkıntılarını bir bir kadınlarımız ile birlikte çözeceğiz. Bu konuda Nevşehirli kadınlarımıza söz veriyorum. 31 Mart’ta Nevşehir’de bir belediye başkanlığı seçimi var. Şimdiye kadar Nevşehirimizde 28 belediye başkanı belediye başkanlığı yaptı. Şehrimize bir şekilde hizmet etti. Bende inşallah 29.Belediye başkanı olarak tüm şehrimize, 110 bin kişiye hizmet etmek için yola çıktım. Belediye balkanı olduktan sonra bir kadın hassasiyeti ile şehrimize şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adil bir yönetim anlayışıyla 110 bini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yönetmeye talibim. Eğer halkımız başta kadınlarımız teveccüh gösterirlerse bende şehrimize, halkımıza hizmet etmeye hazırım” dedi.

“Ben kadınların her konuda güçlü olduklarına inanıyorum” MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç 2008 yılında atanan rektörler arasında da tek kadın rektör olduğunu ifade ederken kadınların her alanda güçlü olduklarına inanıyorum dedi.

Kılıç, “Ben kadınların her konuda çok güçlü olduklarına yürekten inanıyorum. 2008 yılında da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Rektör olduğumda da o dönemde atananlar arasında tek kadın rektördüm. Ve gerek Nevşehirli hemşerilerimizin gerekse iş adamlarımızın destekleriyle biz Nevşehirimize yakışır çok güzel ve çokta başarılı bir üniversite kurduk. Ben şuna da inanıyorum. Yine o güçlü kadınlarımız ile bana destek olarak Nevşehirimizin pek çok sorununa çözüm getireceğiz. Güçlü kadın güçlü aile diyoruz. Güçlü aile güçlü Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.