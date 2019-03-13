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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
5. Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA

5. Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu - ANKARA

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri - Zilha Şeta'nın ödülünün verilmesi - Zilha Şeta'nın konuşması - Osman Gökrem Hocanın ödülünün verilmesi - Osman Gökrem'in konuşması - Ayşe Masluhi'nin ödülünün verilmesi - Ayşe Masluhi'nin konuşması - Huzeyfe Aydın'ın ödülünün verilmesi - Huzeyfe Aydın'ın konuşması - Turgay Tanülkü'nün ödülünün verilmesi - Turgay Tanülkü'nün konuşması - Fransız futbolcu Frederic Kanoute'nin ödülünün verilmesi - Fransız futbolcu Frederic Kanoute'nin konuşması - Şengül Kazan'nın ödülünün verilmesi - Şengül Kazan'nın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 5. İyilik Ödülleri Programı'na katıldı.
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