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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
32 yıllık başkan, bağımsız olarak oy istiyor - BALIKESİR

32 yıllık başkan, bağımsız olarak oy istiyor - BALIKESİR

- Başkan Kamil Saka'nın düzelediği basın toplantısından detaylar. - Kamil Saka ile röportaj. - Kamil Saka'nın makamından ve katıldığı çeşitli etkinliklerden detaylar.32 yıllık başkan, bağımsız olarak oy istiyor - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde 32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı yapan Kamil Saka, partisinin kendisini aday göstermemesi üzerine 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine bağımsız olarak giriyor - 1987 yılında Türkiye'de 84 yerde yapılan ara seçimlerle 33 yaşında başladığı belediye başkanlık görevini 32 yıldır sürdüren Saka, bugüne kadar girdiği 7 seçimi de kazandıBALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir 'in Edremit ilçesinin mevcut belediye başkanı olan, 1987'de başladığı belediye başkanlığını 32 yıldır kesintisiz sürdüren Kamil Saka, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız aday olarak seçmenden oy istiyor.1987'den bu yana 3 dönem SHP, 3 dönem CHP, bir dönem de bağımsız olmak üzere girdiği 7 seçimi kazanarak belediye başkanlığı görevini aralıksız sürdüren Saka, ikinci kez partisi CHP'nin kendisini aday göstermemesi üzerine bağımsız olarak seçimlere katılma kararı aldı, belediye meclisi üyeleri ise Vatan Partisi çatısı altında seçime katılıyor.Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987 yılında Türkiye'de 84 yerde yapılan ara seçimle ilk defa Güre Belediye Başkanlığına seçildiğini söyledi.

O dönem SHP adayı olarak girdiği ilk seçimi kazandığını dile getiren Saka, 1989'da da SHP adayı olarak Güre Belediye Başkanlığına seçildiğini aktardı.Saka, 1994'te de SHP'den belediye başkanı olduğunu belirterek, "1999 ve 2004'te CHP'den aday olarak girdiğim seçimleri kazandım. 2009 yılında da CHP beni aday göstermeyince bağımsız aday olarak girdim ve yeniden seçildim. 2014 yerel seçimlerinde Balıkesir 'in büyükşehir olmasıyla beldelerin kapatılmasından dolayı Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldum." dedi.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisine başvurduğunu ifade eden Saka, şöyle konuştu:"Başvurum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kabul görmedi. Kabul görmememin nedeni dahi açıklanmadı. Adeta atılmış vaziyete geldik. Ama öyle bir noktaya getirildi ki imarla ilgili 2 rant bulvarı arasında Edremit halkı tercihe zorlanmaya çalışıldı. Edremit korunması gereken bir bölge. Hakikaten korunması gereken bir kent. Bunun önüne geçebilme adına da arkadaşlarımızla beraber tekrar yönetime talip olduk. Umuyorum ki tekrar seçilerek Edremit'i gelecek kuşaklara yeşil bir şekilde aktaracağız."Saka, 32 yıldır belediye başkanı olduğunu ve tecrübesini ilçenin kalkınmasına aktaracağını vurgulayarak, "32 yıllık bu belediye başkanlığı yaşamımda suistimalden, herhangi bir yolsuzluktan, rüşvetten suçlanmadım. Sürekli halkın içindeyim, halkla birlikteyim ve bunların önemli etkisi var diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.Partisi tarafından aday gösterilmediğinde ilk başta yeniden başkanlığı düşünmediğini anlatan Saka, şunları kaydetti:"Şartlar değiştiği için tekrar adaylık konusunu gündeme getirdik ve zorluyoruz. İnanıyorum ki ilçe halkı desteğini gösterecek ve Edremit için oyunu kullanacak. Edremit halkı ciddi şekilde bizden yana. Herhalde önemli bir farkla seçimi alacağız."

Mahalli İdareler Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı Basın Toplantısı 

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