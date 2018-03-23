3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı - Veysel Eroğlu - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşma görüntüsü - Çalıştay'dan detay görüntüler Afyonkarahisar 'da 3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Türkiye, flora, fauna konusunda Kıta Avrupa'sından çok daha fazla bir sayıya sahip. Yaklaşık 12 bin türden 3 bin 600'ü endemik ve bu tıbbi bitkilerin yüzde 80'i de ormanlarda. Maalesef bu konuda çok geri kalmışız" - "Bunlara 'Kocakarı ilaçları' falan demişiz, hiç ehemmiyet vermemişiz. Bunu aktarlara bırakmışız ama bunun ne kadar önemli olduğunun farkına varalım. Artık dünyadaki temayül bu. Dünyanın kimyevi ilaçlardan ziyade tıbbi ilaçlara yönelmekte olduğunun farkına varalım" - "Hedefimiz, 2023 yılında 5 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapabilmek. Gelin hep birlikte bu işe el atalım. Ufkumuzu daha da genişletmemiz gerekiyor"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye, flora, fauna konusunda Kıta Avrupa'sından çok daha fazla bir sayıya sahip. Yaklaşık 12 bin türden 3 bin 600'ü endemik ve bu tıbbi bitkilerin yüzde 80'i de ormanlarda. Maalesef bu konuda çok geri kalmışız." dedi. Eroğlu, bir termal otelde düzenlenen 3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nda, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 375 tesis ve 104 barajı tek seferde açtığını anımsattı.Ormanlarla ilgili yeni bir seferberlik başlattıklarını ifade eden Eroğlu, "İnşallah 2023 yılına kadar orman teşkilatımız, bütün kurum ve kuruluşlar, dünyadaki her insan için 1 fidan, yani 7 milyar fidan toprakla buluşturmuş olacak. Daha güzel bir Türkiye, gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye bırakmak hepimizin üzerine düşen bir vecibedir." diye konuştu. - "Dünya kimyevi ilaçlardan ziyade tıbbi ilaçlara yöneliyor"Eroğlu, Türkiye'nin flora fana açısından son derece zengin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Türkiye, flora, fauna konusunda Kıta Avrupa'sından çok daha fazla bir sayıya sahip. Yaklaşık 12 bin türden 3 bin 600'ü endemik ve bu tıbbi bitkilerin yüzde 80'i de ormanlarda. Maalesef bu konuda çok geri kalmışız. Bunlara 'Kocakarı ilaçları' falan demişiz, hiç ehemmiyet vermemişiz. Bunu aktarlara bırakmışız ama bunun ne kadar önemli olduğunun farkına varalım. Artık dünyadaki temayül bu. Dünyanın kimyevi ilaçlardan ziyade tıbbi ilaçlara yönelmekte olduğunun farkına varalım. Şu anda ne kadar dünyada pazar var biliyor musunuz? 115 milyar dolar pazar var. Türkiye sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapabiliyor.""Hedefimiz ilaç sanayinde tıbbi bitkilerin önünü açmak. Bu konuda her türlü desteği veriyoruz." diyen Eroğlu, TÜBİTAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığının bu konuda her türlü desteği vereceğini bildirdi. - "Hedefimiz, 2023 yılında 5 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapabilmek"Eroğlu, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatını artırmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:"Hedefimiz, 2023 yılında 5 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapabilmek. Gelin hep birlikte bu işe el atalım. Ufkumuzu daha da genişletmemiz gerekiyor. Malezya'da, Uzak Doğu'da bu konuda çok büyük pazar var. Sizler de yüksek lisans, doktora tezleri verirken, bu konular üzerine verirseniz, destek bizden, her türlü imkan bizden. Ayni ve nakdi destek bizden."Çalıştay açılışına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve çok sayıda akademisyen katıldı.