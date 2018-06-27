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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
27. dönem milletvekilleri TBMM'ye kayıtlarını yaptırıyor

27. dönem milletvekilleri TBMM'ye kayıtlarını yaptırıyor

AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu'nun kayıt yaptırması

( ANKARA ) ANKARA

Kırım Cumhurbaşkanlığı Milletvekili Milletvekilliği 


- 27. dönem milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıtlarını yaptırmaya başladı.
27. dönem milletvekilleri TBMM'de kayıtlarını yaptırmaya başladı.
TBMM'ye ilk gelenler AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu oldu. Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu, turkuaz renkli fularlar takan görevliler tarafından karşılandı. Parmak izi ve banka işlemlerini tamamlayan Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptılar. Akbaşoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçiminde net skor elde ettiklerini ifade etti.
Akbaşoğlu, "Türkiye çok güzel sonuç verdi. Yüzde 53'e varan sonuçla dünya lideri olan değerli Cumhurbaşkanımızı net bir şeklinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçti. Bu sonuçlar hem Çankırımız, hem Türkiye, hem bölgemiz hem insanlık için hayırlı olsun. Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli düzen kurulacak" ifadelerini kullandı. Salim Çivitcioğlu ise, 27. dönem milletvekili olarak gelmekten mutlu olduğunu belirterek, hem iline hem ülkesine hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu, gazetecilere Çankırı'dan getirdikleri yerel tatlardan ikram ettiler.
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