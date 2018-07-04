Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
24 Haziran seçimleri kesin sonuçları açıklandı

24 Haziran seçimleri kesin sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Sadi Güven acıklama

( ANKARA )- YSK Başkanı Güven: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.59 oy oranı aldı" ANKARA

İran Seçimleri Milletvekili 


- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy oranı aldı" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik itiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin seçim sonuçlarını açıkladı.
Güven, şeffaf ve güvenli bir seçim gerçekleştiğini ifade etti.
Seçim süreci kapsamında vatandaşlardan telefon numarasını verenlere kısa mesaj, mail adresini verenlere ise seçimle ilgili bilgilendirme maili atıldığını kaydetti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.59" Resmi sonuçlara ilişkin rakamları paylaşan Güven, kayıtlı seçmen sayısının 59.367.469, oy kullanan seçmen sayısının 51.197.959, geçerli oy sayısının 50.068.627, geçersiz oy sayısının 1.29.332 olduğunu söyledi.

Güven seçime katılım oranın yüzde 86.24 olduğunu ifade ederek, adayların oy oranlarını şu şekilde sıraladı: "Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 olarak belirlendi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan isimlerden Muharrem İnce toplam 15.340.321 oy aldı, Meral Akşener 3.649.030 oy aldı, Recep Tayyip Erdoğan 26.330.823 oy aldı, Selahattin Demirtaş 4.205.794 oy aldı, Temel Karamollaoğlu 443.704 oy aldı ve Doğu Perinçek ise 98.955 oy aldı. Ayrıca AK Parti 295 milletvekili, MHP 49, HDP 67, CHP 146, İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı." Güven Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını saat 18:30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman taktim edeceğini açıkladı.
(JA-
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı