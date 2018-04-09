24.dönem Isparta milletvekili Ali Haydar Öner için tören düzenlendi Haberi



- Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP eski Isparta Milletvekili Öner için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay, eski Bakanlar, eski milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Törende, konuşma yapan Öner eşi Saadet Öner, gerçek mert bir insanı uğurladıklarını söyleyerek, "Bugün buradan Bayburt'tan Dede Korkut'un torununu uğurluyoruz. Gittiği her yerde iz bırakan, ilkeli uzlaşan, yaptıkları söyledikleri örnek, örnek olarak gösterilen, güzel hatıralara bırakan, yaşadığımız sürece hatırlanacak, hatırladıkça aramızda yaşayacak bir insan uğurluyoruz" ifadelerini kullandı. Öner için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve daha sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

