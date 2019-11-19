Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - TBMM Haberi

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - TBMM Haberi

- CHP Milletvekilleri, toplantı öncesi işsizlik ve taşeron sorununa dikkat çeken dövizleri basın mensuplarına göstermesi - HDP milletvekilleri emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin dövizleri göstermesi - AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelmesi ve salonu selamlaması - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kani Beko ile konuşması - Salonda toplantıya katılanlar 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sunum yapıyor.Komisyonda Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini yanı sıra Aile Bakanlığı ile birleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.CHP Milletvekilleri, toplantı öncesi işsizlik ve taşeron sorununa dikkat çeken dövizleri basın mensuplarına gösterdi. HDP milletvekilleri ise emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin dövizleri gösterip soz konusu kesimin sorunlarının çözülmesini istedi.

Misyon Toplantı Bütçe Görüşmeleri Emeklilik Basın Mensupları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı