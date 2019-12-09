2020 bütçe görüşmeleri başladı Haberi



-. 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli salonda hazır bulundu. Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile tokalaştı. Milletvekili sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın konuşması ve 2019 yılı ile ilgili rapor bulunuyor.



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