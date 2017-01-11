2 dakikada Cumhurbaşkanlığı Sistemi



Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.



Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 5 yılda bir ayı gün yapılacak.



Üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı atayacak.



Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve bakanları, Cumhurbaşkanı atayacak.



Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacak.



Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.



Cumhurbaşkanı, OHAL kararı verip TBMM'ye sunabilecek.



Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek.



Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak.



HSYK üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecek.



Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip Meclisin onayına sunacak.

