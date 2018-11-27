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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
18 yaşındaki genç belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu İzle

18 yaşındaki genç belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu İzle

18 yaşındaki Ahmet Kara’nın belediye meclis üyesi aday adaylığı için ilçe başkanlığına evraklarını teslimi

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-18 yaşındaki Ahmet Kara röp.
-AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar röp.

( MANİSA )- Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusu yapan 18 yaşındaki Ahmet Kara en genç aday adayı oldu MANİSA

- Manisa'nın Demirci ilçesinde 18 yaşındaki Yerel Yönetimler öğrencisi Ahmet Kara, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Demirci Belediye Meclisi Üyeliği aday adaylığı için başvuru yaptı. Demirci Belediyesi Meclis Üyeliği için AK Parti'den aday adayı olan 18 yaşındaki Ahmet Kara hazırladığı başvuru evraklarını AK Parti Demirci İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Acar’a teslim etti. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunan en genç isim olarak dikkat çeken Ahmet Kara, "Ben, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Gençler şahlanışımız ve yükselişimiz sizsiniz' sözüyle bu yola çıktım." derken, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar ise, “Genç kardeşimiz Ahmet Kara’yı bu öz güveninden dolayı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Gençlerimizin siyasette bizlerden ve büyüklerden öğrenecekleri çok şeyler var ama şuanda Ahmet kardeşimiz tam tersini yaptı büyüklerine örnek oldu ve belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı.” dedi.
(KA-SC-
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