18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş - ÇANAKKALE
- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşması18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Nasıl Akif, 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi' diyerek, Çanakkale şehitlerini tevcih ediyor, onları tebrik ediyor, onları Hazreti Peygamber'in aguşuna uğurluyorsa mısralarıyla biz de bugün Afrin'de, dün El - Bab'ta şehit olan bütün şehitlerimizi Bedr'in aslanlarından, Çanakkale aslanlarından ayırt etmiyoruz"ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl Akif, 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi' diyerek, Çanakkale şehitlerini tevcih ediyor, onları tebrik ediyor, onları Hazreti Peygamber'in aguşuna uğurluyorsa mısralarıyla biz de bugün Afrin'de, dün El - Bab'ta şehit olan bütün şehitlerimizi Bedr'in aslanlarından, Çanakkale aslanlarından ayırt etmiyoruz." dedi. Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman vatana, bayrağa, toprağa ve milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan bir milletle var olduğunu söyledi.
Seyit Onbaşı'nın mermiyi topun ağzına verdiğinde Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktalarından birinin yaşandığını anlatan Kurtulmuş, "Aynı şekilde düşman gibi bu ülkeyi ele geçirmek için hareket eden içimizdeki hainlerden birisini attığı tek kurşunla alnından vurarak 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kaderini değiştiren Ömer Halisdemir oldu." diye konuştu. Kurtulmuş, bütün şehitleri rahmet, minnet, şükranla andığını dile getirerek, şöyle devam etti:"İçimizde hep birileri var oldu. İstiklal uğruna Anadolu'nun kurtuluşu için gülleleri sarıp sarmalayıp Anadolu'ya getiren ve savaşın kazanılmasında emeği olan Şerife bacılar oldu. Yine aramızda birileri oldu. 15 Temmuz gecesi kamyona doldurduğu insanlarla vatanını bu canilere, teröristlere karşı ülkeyi savunmak için meydanlara taşıyan Şerife Boz bacılar oldu. Aramızda Eren Bülbüller oldu, Fethi Sekinler oldu. Hep birileri var oldu, var olmaya devam edecek." - "Bir övünç günü"Bu yıl 18 Mart'ın başka bir övünç günü olduğuna da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Bize bu övüncü yaşatan Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik kuvvetlerimize, Afrin harekatını başarıyla tamamlayan Mehmetçik'e yürekler dolusu sevgilerimizi, minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Nasıl Akif, 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi' diyerek, Çanakkale şehitlerini tevcih ediyor, onları tebrik ediyor, onları Hazreti Peygamber'in aguşuna uğurluyorsa mısralarıyla biz de bugün Afrin'de, dün El - Bab'ta şehit olan bütün şehitlerimizi Bedr'in aslanlarından, Çanakkale aslanlarından ayırt etmiyoruz."Kurtulmuş, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ileriye doğru, onurlu, güçlü ve büyük bir millet olarak yürüyüşüne devam edeceğini bildirdi. - "Kahramanların bize miras bıraktığı insanlık abidesidir bu"TSK adına konuşan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan da Türk tarihi için en önemli dönüm noktalarından birinin Çanakkale Savaşları olduğunu belirtti. Milletin var oluş mücadelesinde, eşine rastlanılması mümkün olmayan bir şekilde destanlaşan, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 103'üncü yılının idrak edildiğini hatırlatan Arslanhan, şöyle konuştu:"Bundan tam 103 yıl önce, tarihin en büyük ve en zor sınavında, kahraman Mehmetçikler, tarihte görülmesi mümkün olmayan bir destan yazıyordu. Her biri ağır toplarla donatılmış, yüzer çelik kalelerden oluşan dünyanın en seçkin donanma ve ordusunun; vatan aşkı ve imanından başka, o aşk ve imanından aldığı güçle, süngüsüne can veren Mehmetçik'in savaşıydı bu. İnsan olmanın ulvi duygusu ve bilinciyle milletinin yüzyıllardır kanla sulayarak kutsallaştırdığı bu eşsiz toprakları, elinden almak için haince ve canavarca tuzak kuranlara karşı bile şefkati elden bırakmayarak, birbirlerine saygı duyarak aynı siperlerde savaşıp can veren iki düşman olarak öldükten sonra koyun koyuna yatıp dost olan kahramanların, bize miras bıraktığı insanlık abidesidir bu."