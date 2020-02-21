15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sona gelindi Haberi



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunan. TBMM’de Şehitler Anıtı üç bombadan birinin düştüğü yer olan Ziyaretçi Binası önünde bulunan alana yapıldı. Anıtın üç yüzünde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybedenlerin isimleri alfabetik sıralamaya göre bulunuyor. Anıtın ön yüzünde ise ay yıldızlı bir 15 Temmuz yazısı yer alıyor. Anıtın üst kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi simgesi yer alıyor. Ayrıca bomba düşen yer camekan ile kapatıldı.



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