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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sona gelindi

15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sona gelindi

Anıttan detay görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Yıldızlı Gesi Darbe Girişimi Ay Yıldız 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunan. TBMM’de Şehitler Anıtı üç bombadan birinin düştüğü yer olan Ziyaretçi Binası önünde bulunan alana yapıldı. Anıtın üç yüzünde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybedenlerin isimleri alfabetik sıralamaya göre bulunuyor. Anıtın ön yüzünde ise ay yıldızlı bir 15 Temmuz yazısı yer alıyor. Anıtın üst kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi simgesi yer alıyor. Ayrıca bomba düşen yer camekan ile kapatıldı.
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