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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
11. Büyükelçiler Konferansı - Avramopoulos - ANKARA Haberi

11. Büyükelçiler Konferansı - Avramopoulos - ANKARA Haberi

- AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos'un kürsüye gelişinden detay - AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos'un konuşması11. Büyükelçiler Konferansı - AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos: - "Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve AB için her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacaktır"ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve AB için her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacaktır." dedi.
Avramopoulos, Ankara 'da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı oturumda konuşma yaptı.Kilit bir bölgesel güç olan Türkiye'nin yüzünü daima Avrupa’ya çevirmesi gerektiğini savunan Avramopoulos, "Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve AB için her zaman stratejik açıdan önemli bir komşu olacaktır." ifadesini kullandı.Avramopoulos, 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu konudaki insani çabalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, AB'nin söz konusu sınamanın yönetilmesinde daima Türkiye'nin yanında olacağını dile getirdi.Ülkesi Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Avramopoulos, Yunanistan'da yeni seçilen Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderler olduğuna inandığını söyledi.

Avramopoulos, iki liderin ülkelerini yeni bir dostluk ve iyi komşuluk dönemine taşıyacağını ifade ederek, Erdoğan ve Miçotakis'in, Türkiye ve Yunanistan'ı ortak bir vizyonun paylaşıldığı geleceğe taşıyacak irade ve kararlığa sahip olduğunu anlattı.

Strateji Misyon Lyon Mülteci Nani 

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