11. Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantıları (2) - ADDİS ABABA
: - Afrika Birliği (AU) binasından dış detaylar - Toplantıya katılanlardan detaylar - Ruanda Dışişleri Bakanı Richard Sezibera'nın konuşma yapmasıAfrika Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 17 Kasım'da düzenlenecek 11. Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'daki Afrika Birliği (AU) binasında bir araya geldi. Toplantıya katılan Ruanda Dışişleri Bakanı Richard Sezibera, konuşma yaptı.