Yumurta gençleştirme tedavisi sonuç verdi, 5 yıl sonra müjdeli haberi aldı İzle

-Prof. Dr. Hakan Çoksüer röportaj

-Fatma Şengül röportaj

-Gebelik kesesinden görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



– Mardin’de yaşayan 25 yaşındaki Fatma Şengül’e erken menopoz teşhisi konuldu. Gitmediği doktor kalmayan Şengül, Diyarbakır’da gördüğü tedavinin ardından 5 yıl sonra müjdeli haberi alarak gebe olduğunu öğrendi. Mardin'de yaşayan ve 5 yıllık evli olan 25 yaşındaki Fatma Şengül, çocuk sahibi olmak için Türkiye'nin birçok ilinde defalarca tüp bebek tedavisi oldu. Başvurduğu kliniklerde olumsuz sonuç alan Şengül, tam umudunu kaybetmişken, arkadaş tavsiyesi ile Diyarbakır’a gelip Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına gitti. Yapılan tetkiklerde erken menopoz teşhisi konulan Şengül’e yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisi uygulandı. Yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası erken menopozu atlattı. Yumurta gençleştirmek ve akupunktur tedavileriyle menopozdan kurtulan Şengül, 12 gün sonra gebe kaldı. Mutlu haberi alan Şengül ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şengül ailesi şimdilerde çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekiyor. Erken menopozdan yumurta gençleştirme tedavisiyle kurtuldu Erken menopozdan dolayı Fatma Şengül’ün 5 yıldır gitmediği il çalmadığı kapı kalmadığını ve bütün denemelerinin başarısız sonuçlandığını aktaran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, erken menopozdan yumurta gençleştirme tedavisiyle kurtulduğunu söyledi.



Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız, 25 yaşında erken menopoz teşhisiyle bize başvurdu. Tabi hasta daha önce şehir dışında birçok yere başvurmuş, erken menopozda olduğu için yumurta geliştirilememiş ve birçok ilaç vermelerine rağmen tüp bebek uygulama yapılmamış. Biz hastayı incelediğimizde hormonları yüksek olduğu, yumurta rezervinin tamamen tükendiğini gördük. Biz bu hastaya hemen tüp bebek denemesi yapmadık, çünkü başka merkezlerde direk tüp bebek uygulaması yapılmış, biz de ilk önce yumurta gençleştirme ve detoks tedavisi yaptık. Biz bu tedavileri yaparak yumurtaları güçlendirmeyi hedefledik, ardından hastaya stresini azaltmak için kombine tedavide akupunktur yaptık. Hastayı erken menopoz zamanından çıkartarak hormonları biraz düşürdükten sonra yumurta rezervini iyileştirip, hemen tüp bebek tedavisi yaptık. Hasta birçok denemeleri olduğu için umutsuzdu, tüp bebek öncesi yaptığımız tedavilerin olumlu bir şekilde yumurtalara yansıdığını dile getirdik. Hastaya spesifik tedavi verdik, normalde bu tür hastalarda yüksek doz ilaç verilirken biz tam tersi vermedik. Bu uygulamalarımız sonucunda bir tane yumurta elde ettik, buna da altın yumurta adını verdik. Daha sonrasında transferimizi gerçekleştirdik, 12 gün sonra test uygulayarak pozitif sonuç aldık. Tabi pozitif sonucu duyan hasta gözyaşlarına boğuldu, gerçekten de müthiş duygusal an yaşandı. Bugünde bebeğimizin kalp atışlarını duyduk, erken menopoz imkansız demişlerdi ama bugün kalp atışını da duyduk. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip etsin” dedi.

Birçok denemeye rağmen çocuk sahibi olamamıştı 5 yıllık evli olan 25 yaşındaki Fatma Şengül ise evde sürekli stres ve sıkıntıları olduğunu dile getirerek birçok denemeye rağmen çocuk sahibi olamadığını aktardı. Şengül, “Arkadaş tavsiyesiyle geldik, daha önceden baya tedavi gördüm ama olmadı, en son gittiğim hastanede de yumurta yetmezliği tanısı konulmuştu, ben de Diyarbakır’a geldim. Erken menopoz teşhisi konuldu, yumurta gençleştirme tedavisi gördüm ve gebe kaldı. Gebe olduğumu öğrendiğim zaman elim ayağım titriyordu, duygulandım, gözyaşlarıma hakim olamadım çok sevindim. Rabbim bu duyguyu bu tatmak isteyen herkese nasip eder inşallah” diye konuştu.



