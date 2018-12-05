Yosun havuzu ve kaplıca merkezi şifa dağıtıyor

-Yosun havuzuna giren vatandaşların konuşmaları

-Termal Otel Müdürü Ramazan Sezer'in konuşması

-Kaplıca tedavi merkezi görüntüleri

-Refleksolog Murat Tuğlu'nun açıklamaları

-Otel müşterilerinin açıklamaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesindeki termal tesisler içerisindeki Türkiye'nin tek yosun havuzu, eklem ağrıları, cilt ve deri hastalıklarına şifa için umut oldu. 2018 yılında 95 bin kişinin gecelediği termal otel, bu alanda bölgede rekor kırdı. Yılbaşında doluluk oranı yüzde yüz olan Emet Termal Otel'in daha şimdiden sömestr tatili için yüzde 50 doluluk oranına ulaştığı, bu doluluk oranlarında en büyük etkenlerin bir çok derde deva yosun havuzu, fitness salonu ve tesis içerisinde bulunan Kaplıca Tedavi Merkezi'nin olduğu belirtildi. Emet ilçesinden tüm Türkiye'ye hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Otel Müdürü Ramazan Sezer, ''97 bin metrekarelik botonik bahçemiz içerisinde bulunan yosun havuzu, 1970 depremi ile meydana gelen bir termal suyumuzdur. Termal suyumuzun sıcaklık derecesi 39 derecedir. Buraya gelen misafirlerimiz genelde eklem ve kas ağrısı vesilesiyle buraya gelirler. Bu rahatsızlıklardan dolayı yosun havuzumuzu kullanan misafirlerimizin memnuniyetine çok defa şahit olduk. Bastonlarıyla gelen misafirlerimiz oldu. Bunlar genelde bastonlarını atarak gittiler. Ciddi manada memnuniyet var burası ile ilgili olarak'' dedi.

''Ayaklarının altından kaynayan bir su ile şifa arıyorlar'' Sezer, ''Yosun havuzu dememizin sebebi, su güneşi gördüğü andan itibaren yosun üretiyor. Dünyada çok nadir görülen bir sudur. Türkiye'de ayaklarımızın altından kaynayan bir termal su yoktur. Tam bir doğal jakuzidir aynı zamanda. Misafirlerimizin buraya geldiklerinde yaz, kış hem karın altında, hem yağmurun altında, hemde güneşin altında tamamen organik bir ortamda, organik bir suyun içerisinde, ayaklarının altından kaynayan bir su ile şifa arıyorlar ve gerçekten de bu şifayı bulduklarına inanıyoruz. Kendileri de bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz tüm şifa arayanları buraya davet ediyoruz. Tatillerini yaparken şifalarına da kavuşsunlar istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Kaplıca tedavi merkezinin hizmet vermeye devam ettiğini belirten Refleksolog Murat Tuğlu, ''Tesisimiz bünyesinde barındırdığı, fizik tedavi rehabilitasyon uzman hekimimiz, fizyoterapistlerimiz, refleksologlarımız, acil tıp teknisyeni ve teknikerlerimiz, sağlık danışmanımız, aynı zamanda masör ve masöz arkadaşlarımızla beraber hizmet verdiğimiz donanımlı bir tedavi ünitesidir. Hedefimiz ve arzumuz, gelen misafirlerimiz tatillerini yaparken, aynı zamanda sağlıklarına da kavuşarak uğurlayabilmek'' diye konuştu.

Termal otel müşterilerinden Turizm bakanlığından emekli Müfettiş Ali Rendam, yaptığı açıklamada, ''Otelin ozon tedavi merkezi ve masaj uygulaması çok faydalı. Emet küçük bir yerleşim yeri. Böyle bir yatırımın ve hizmetin burada olması olağanüstü bir kazanım'' ifadelerini kullandı.

