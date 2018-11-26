Yılda 1.3 milyona yakın insan antibiyotiklere karşı gelişmiş direnç sebebi ile ölüyor

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-Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ile röportaj



( KOCAELİ )- Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney:- "20-30 yıl sonra yılda 10 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor" KOCAELİ



- Kocaeli’de akılcı ilaç kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yanlış antibiyotik kullanımı sonucunda oluşan dirençlerin ölüme neden olduğunu ifade ederek, “20-30 yıl sonra dünyada sadece antibiyotiklere karşı gelişmiş direnç sebebi ile yılda 10 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor. Şu anda bu rakam 1.3 milyon civarında” dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından Türkiye genelinde ilaçların akılcı ilaç kullanımının arttırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantılar Kocaeli’de devam etti. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda katılımcı hakimlere önemli bilgiler aktarıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, ilçe sağlık müdürleri ve çok sayıda hekimin katıldığı toplantıya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Mesil Aksoy, HAcattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Pro.Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay, Prof. Dr. Ayper Somer, Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. D.r Emin Sami Arısoy, ve Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayıfçı konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda katılımcılara ilaç kulanım faaliyetleri ve verilerle antibiyotik kullanımı, mikrobiyota gibi birçok konuda bilgiler aktarıldı. “20-30 yıl sonra yılda 10 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor” Gerçekleştirilen toplantı sonrasında konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, toplantının amaçları hakkında bilgiler aktararak, “Bildiğiniz gibi tüm dünyada ilaçların akılcı kullanımıyla ilgili son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Özellikle bunlar belli başlıklar altında toplanıyor. Bunları antibiyotikler, antidepresanlar, ünser ilaçları ve ağrı kesiciler olarak sıralayabiliriz. Bunlarla ilgili maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek hekimler tarafından gerekse vatandaşlarımız tarafından kötü kullanım söz konusu. Özellikle antibiyotikler üzerinde çok duruluyor. Eğer böyle giderse 20-30 yıl sonra dünyada sadece antibiyotiklere karşı gelişmiş direnç sebebi ile yılda 10 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor. Şu anda bu rakam 1.3 milyon civarında” dedi.

“Antibiyotikler konusunda çeşitli dirençler oluşmuş durumda” Yanlış ilaç kullanımının azaltılması için Sağlık Bakanlığı bünyesinde önemli çalışmalara imza atıldığını kaydeden Ergüney, “Antibiyotikler konusunda çeşitli dirençler oluşmuş durumda . Şu anda da yeni antibiyotik kullanımı da mümkün olmuyor. Bu sebeple dünyada önemli bir seferberlik başlatıldı. Sağlık Bakanlığımız da son birkaç sene içerisinde bu konuda önemli çalışmalar yürütmekte. Biz de Kocaeli’de çalışmaları Sağlık Bakanlığımız adına yürütüyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığımız’ın tüm illerde düzenlemiş olduğu doğru, akılcı ve antibiyotik kullanımı ile ilgili toplantıların Kocaeli ayağını gerçekleştiriyoruz. Burada bütün aile ve diğer hekimlerimize eğitimler veriliyor. Bu çalışmalar çok önemli, ama toplum tarafından da çok ciddi bir farkındalık oluşturulması lazım. Çünkü hocalarımız burada büyük teferruatla anlattılar” diye konuştu.



