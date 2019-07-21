Yeni doğan sünnetinde bilinmesi gerekenler

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- Özel Hayat Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kapucu, çocuğun hayatında bir kere olacağı sünnetin mutlaka doğru ellerde steril şekilde yapılması gerektiğini söyledi.



Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok aile çocuklarını sünnet ettirmeye yönelirken, çocuğun psikolojisine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kapucu, cerrahi bir operasyon olan sünnetin mutlaka doğru ellerde steril şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Yüzyıllar boyu, kültürel farlılıklara bağlı olarak dünya ölçeğinde birbirinden bağımsız şekilde uygulanan sünnet, özellikle dini ve toplumsal bir gereklilik olarak yerine getiriliyor. Basit gibi görünen ancak önemli bir cerrahi operasyon olan bu işlem karşısında, hijyen kuralları göz ardı edilerek yeterince itina gösterilmemesi durumunda çocuk üzerinde ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Sünnetin dünyada en sık yapılan cerrahi işlem oluğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kapucu, “Dünya nüfusunun yüzde 40’ı sünnet olmaktadır. Geçmişten gelen yanlış bilgiler vardır. Sünnet cemiyet olarak görüldüğü için cerrahi işleme yeteri önem verilmemektedir. 2 ve 5 yaş arası çocuklar psikolojik açıdan daha hassastır. Değerlendirirken daha dikkat edilmelidir. Tıbbi ve zorunlu hallerde her yaşta sünnet yapılabilmektedir. Ne kadar erken yapılabilirse o kadar iyi oluyor. Yenidoğan ve bebeklerde yapılan sünnetlerde daha çabuk iyileşme görülüyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. Küçük çocuklarda, sünnet sonrası bakımı daha kolay oluyor. Kanama riski ve çocuğun psikolojik etkilenmesi daha azdır. Erkek çocuk hayatı boyunca bir kez sünnet oluyor. Bu noktada birçok yerde çocuğa yeterince önem verilmiyor. Çocuğa hayatında bir kez yapılan bu cerrahi operasyonu mümkün olan en yüksek konforda yapılmaktadır' dedi.

Modern tıpla birlikte, sünnet uygulamalarının çok daha etkin ve hızlı sonuçlar ortaya çıkardığını kaydeden Op. Dr. Yasin Kapucu, “Okullar kapandı aileler bu zamanı değerlendirmek istiyor. Bize başvuran kişilerle ilk olarak çocuk ile görüşüyoruz. Gelir gelmez sünnet etmiyoruz. Kendisinin buraya alışmasını ve başka bir sorunlarının olup olmadığını araştırıyoruz. Ortalama bir sünnet iyileşmesi 1 haftayı bulmaktadır. Yeni doğan bebekte bu süre daha kısadır. Çocuktan çocuğa iyileşme süreci fark etmektedir. Tabii ki havuza veya denize girmesi için 10 gün geçmesi gerekmektedir. Bisiklet kullanması için de 15 günü geçmesi yeterlidir” diye konuştu.



